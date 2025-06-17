Фигуристка Валиева показала фото и видео с отдыха в Венеции

Российская фигуристка Камила Валиева показала кадры с отдыха в Венеции. Она поделилась видео и фотографиями в своем Telegram-канале.

На видео спортсменка прыгает на площади аксель в 2,5 оборота. На снимках она запечатлена на фоне городских улиц. На одном из фото Валиева ест джелато.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.