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22:29, 17 июня 2025Спорт

Вратарь «Краснодара» рассказал об играх с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

Вратарь «Краснодара» Агкацев об играх с травмой в РПЛ: Два укола — и попер
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что в чемпионском сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) играл с травмой. Его слова передает «Чемпионат».

Голкипер признался, что на протяжении всего сезона что‑то болело или было плохое состояние. «Мне кажется, так и должно быть. Спорт — это про перебарывание таких ситуаций», — отметил он.

В последних трех турах РПЛ Агкацев играл с травмой пальца руки. «Врачи говорили: "Стас, можно сделать хуже". Но без задних мыслей два укола — и попер», — заявил он.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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