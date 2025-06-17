Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флуминенсе
0:0
2-й тайм
live
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Ривер Плейт
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
Ульсан Хёндэ
Завтра
01:00 (Мск)
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 6-й матч
Монтеррей
Завтра
04:00 (Мск)
Интер М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
19:38, 17 июня 2025Спорт

Жена Карпина рассказала об изменении жизни после ухода тренера из «Ростова»

Жена Карпина заявила, что после ухода из «Ростова» тренер стал совершенно другим
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала о последствиях ухода мужа из «Ростова». Ее слова приводит «Спортс».

Карпина заявила, что после этого жизнь изменилась и супруг каждый вечер дома. «Конечно, совершенно другой уровень стресса. Это совершенно другой муж: расслабленный, незапаренный, спит по ночам. А не когда я просыпаюсь, а он все еще сидит на кухне и смотрит кусок матча. Или готовится, или просто не может уснуть», — поделилась она.

Карпин ушел из «Ростова» в начале 2025 года. Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой, которую возглавляет с 2021-го.

При этом 13 июня его назначили на пост главного тренера московского «Динамо». Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Вэнс рассказал о готовящихся мерах Трампа по Ирану

    Симоньян описала Пашиняна словами «раздухарился, как бессмертный»

    На рейсе до Ибицы пьяные туристы устроили драку и попали на видео

    Пашинян обвинил Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

    США перебросят истребители на Ближний Восток

    В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

    Разработан точечный антибиотик нового поколения

    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

    Мужчина не дожил до конца автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости