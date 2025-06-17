Жена Карпина рассказала об изменении жизни после ухода тренера из «Ростова»

Жена Карпина заявила, что после ухода из «Ростова» тренер стал совершенно другим

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала о последствиях ухода мужа из «Ростова». Ее слова приводит «Спортс».

Карпина заявила, что после этого жизнь изменилась и супруг каждый вечер дома. «Конечно, совершенно другой уровень стресса. Это совершенно другой муж: расслабленный, незапаренный, спит по ночам. А не когда я просыпаюсь, а он все еще сидит на кухне и смотрит кусок матча. Или готовится, или просто не может уснуть», — поделилась она.

Карпин ушел из «Ростова» в начале 2025 года. Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой, которую возглавляет с 2021-го.

При этом 13 июня его назначили на пост главного тренера московского «Динамо». Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.