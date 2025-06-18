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14:46, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал провинциальным посмешищем одну черту россиян

Блогер Лебедев заявил, что россияне придают большое значение визитам иностранцев
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что россиянам не следует придавать большого значения визитам иностранцев. Об одной из черт соотечественников он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новости о том, что отец американского предпринимателя Илона Маска, 79-летний Эррол приехал в Москвы и восхитился российской столицей. «Все американские деды, приезжайте. Тратьте здесь все свои баксы и уезжайте. У нас гостеприимная страна. Но когда люди начинают вот так вот бегать и рассказывать, кто, что сказал про Москву, это, конечно, звучит как абсолютно провинциальное посмешище», — возмутился дизайнер.

Он добавил, что в Москве не должны реагировать на подобные визиты, потому что российская столица для этого слишком большая.

8 июня Маск-старший прилетел в Москву и назвал ее лучшей столицей мира. Кроме того, он пообедал в кафе около Красной площади, высоко оценив поданные блюда. Отец американского предпринимателя признался, что когда он увидел котлеты с картофельным пюре, то чуть не упал со стула.

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