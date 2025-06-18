Бывший тренер сборной России по хоккею назвал лучшего вратаря мира

Тренер Быков назвал россиянина Бобровского лучшим вратарем мира

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал лучшего вратаря мира. Его слова приводит Metaratings.ru.

Быков сделал выбор в пользу российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского. «Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», — заявил он.

«Флорида» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии команда оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерс» (4-2). Ворота клуба на протяжении всех матчей защищал Бобровский.

Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. В составе сборной России он завоевывал медали всех достоинств на чемпионатах мира.