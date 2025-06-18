Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кентен Алис
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Андрей Рублёв
Завтра
12:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Галле
Диана Шнайдер
Завтра
11:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Берлин
Манчестер Сити
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 1-й тур
09:07, 18 июня 2025Спорт

«Флорида» завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jim Rassol / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» завоевал Кубок Стэнли 2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шестом матче финальный серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 5:1. Сэм Райнхарт оформил покер, еще одна заброшенная шайба на счету Мэттью Ткачука. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

В составе «Флориды» обладателями титула стали двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Цвета «Эдмонтона» защищал российский нападающий Василий Подколзин.

«Флорида» завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд. В прошлом сезоне команда также оказалась сильнее «Эдмонтона» (4-3).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

    Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

    В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

    Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

    Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

    Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

    Российские туристы посетили 9D-кинотеатр в Китае и остались с переломами ног и ушибами

    Посол в Израиле рассказал о планах по переносу посольства

    Взорванную дроном ВСУ машину обратившегося к Путину курского чиновника сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости