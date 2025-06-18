«Флорида» завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» завоевал Кубок Стэнли 2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шестом матче финальный серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 5:1. Сэм Райнхарт оформил покер, еще одна заброшенная шайба на счету Мэттью Ткачука. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

В составе «Флориды» обладателями титула стали двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Цвета «Эдмонтона» защищал российский нападающий Василий Подколзин.

«Флорида» завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд. В прошлом сезоне команда также оказалась сильнее «Эдмонтона» (4-3).