Бывший чемпион UFC Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице. Об этом сообщает The Sun.

На опубликованном видео заметно, что Макгрегор общается с одним из посетителей заведения. Спустя некоторое время, спортсмен наносит мужчине два удара, после чего тот падает. По словам одного из очевидцев, в итоге пострадавшего вывели из клуба, потому что он раздражал бойца.

Ранее Макгрегор опубликовал в соцсетях пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». На снимке спортсмен присутствует на мероприятии лиги по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.