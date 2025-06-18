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00:37, 18 июня 2025Спорт

Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице

Бывший чемпион UFC Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице. Об этом сообщает The Sun.

На опубликованном видео заметно, что Макгрегор общается с одним из посетителей заведения. Спустя некоторое время, спортсмен наносит мужчине два удара, после чего тот падает. По словам одного из очевидцев, в итоге пострадавшего вывели из клуба, потому что он раздражал бойца.

Ранее Макгрегор опубликовал в соцсетях пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». На снимке спортсмен присутствует на мероприятии лиги по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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