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22:44, 28 марта 2025Спорт

Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза»

Боец MMA Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз».

На снимке спортсмен присутствует на мероприятии лиги по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является. Под постом появилось множество положительных комментариев от русскоговорящих пользователей.

Ранее Макгрегор анонсировал подписание россиянина Федора Емельяненко в Bare Knuckle Fighting Championship. Он заявил, что это должно произойти в скором времени.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

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