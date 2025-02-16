Макгрегор анонсировал подписание Федора Емельяненко в свою лигу

Боец UFC Макгрегор анонсировал подписание Федора Емельяненко в лигу Bare Knuckle

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор анонсировал подписание российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship.

Спортсмен заявил, что промоушен намерен подписать контракт с Емельяненко в скором времени. «Многие подписывают лучших бойцов прошлого, настоящего и будущего, многие хотят быть его частью», — подчеркнул он.

Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship в апреле 2024 года. По условиям сделки компания Конора McGregor Sports and Entertainment становится совладельцем BKFC, а компания Triller остается держателем контрольного пакета акций промоушена.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Россиянин провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Прощальный поединок с участием бойца прошел в феврале 2023 года.

