Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Италии

Жена хоккеиста ЦСКА Галиева опубликовала совместное фото Валиевой и Нестерова

Появилось общее фото фигуристки Камилы Валиевой и хоккеиста ЦСКА Никиты Нестерова с отдыха в Италии. Его опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) жена одноклубника хоккеиста Станислава Галиева.

На снимке Валиева, Нестеров и супруги Галиевы плывут на гондоле по Венеции. Сама фигуристка не стала делать репост этого кадра.

О том, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним Нестеровым сообщалось в феврале 2025-го. Позднее пару заметили вместе на матче Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

Нестеров — капитан и защитник московского ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.