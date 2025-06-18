Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кентен Алис
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Манчестер Сити
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 1-й тур
Диана Шнайдер
Завтра
11:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Берлин
Андрей Рублёв
Завтра
12:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Галле
11:14, 18 июня 2025Спорт

Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Италии

Жена хоккеиста ЦСКА Галиева опубликовала совместное фото Валиевой и Нестерова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kamilavalieva26

Появилось общее фото фигуристки Камилы Валиевой и хоккеиста ЦСКА Никиты Нестерова с отдыха в Италии. Его опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) жена одноклубника хоккеиста Станислава Галиева.

На снимке Валиева, Нестеров и супруги Галиевы плывут на гондоле по Венеции. Сама фигуристка не стала делать репост этого кадра.

О том, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним Нестеровым сообщалось в феврале 2025-го. Позднее пару заметили вместе на матче Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

Нестеров — капитан и защитник московского ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сообщил о последствиях ударов Ирана

    «Роскосмос» подвинул сроки разработки «Ангары-А5В»

    «АвтоВАЗ» презентовал новую Lada Aura для такси

    В столице Киргизии произошел блэкаут

    На ПМЭФ показали наградной лист отца Путина и сведения о ранении под Ленинградом

    Оставившего записку отцу российского семиклассника нашли под окнами дома

    Apple оштрафовали в России

    Появилось общее фото Валиевой и Нестерова с отдыха в Италии

    В закупку на 414 тысяч рублей для депутатов Думы попали книги о русофобии и ядерных бомбах

    Минобороны показало гниющие под открытым небом тела солдат ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости