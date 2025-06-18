Стали известны подробности уничтожения Ираном израильских F-35

MWM: Три из четырех израильских F-35 над Ираном уничтожил аналог С-400

Три из четырех израильских истребителя пятого поколения F-35 мог уничтожить иранский аналог российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Соответствующие подробности стали известны изданию Military Watch Magazine (MWM).

В публикации напоминается, что, по данным иранской стороны, первые два истребителя были уничтожены 13-14 июня, третий самолет был перехвачен 14 июня. Четвертый истребитель, как утверждает иранская сторона, был сбит 17 июня.

«Остается неясным, какая система ПВО причастна к уничтожению четвертого истребителя, хотя источники в иранском правительстве, предоставляющие подробности первых трех успешных перехватов, сообщили, что системы ПВО Bavar 373 сбили первые три истребителя», — пишет издание.

Согласно публикации, последняя модификация Bavar 373, представленная в апреле 2024 года, способна поражать воздушные цели на дальности до 300 километров, и, по данным иранских источников, «использует несколько объединенных в сеть радаров, работающих во взаимодополняющих диапазонах волн, для достижения большей дальности слежения за малозаметными самолетами, аналогично российской системе С-400».

Издание замечает, что основной проблемой для перехвата F-35 является противодействие его средствам радиоэлектронной борьбы. С этой целью Иран, как пишет MWM, заказал у России ряд систем, оптимизированных для обнаружения стелс-самолетов.

В феврале 2025 года агентство Tasnim сообщило, что министерство обороны Ирана представило модернизированную версию зенитного ракетного комплекса Bavar 373.