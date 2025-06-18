Талибан предложил сборной России по футболу провести матч

Афганистан предложил сборной России по футболу провести товарищеский матч

Заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид предложил сборной России по футболу провести товарищеский матч. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель «Талибана» заявил, что встреча может пройти в Кабуле. «Мы положительно относимся к возможному матчу», — подчеркнул Захид.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

