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21:07, 18 июня 2025Спорт

Талибан предложил сборной России по футболу провести матч

Афганистан предложил сборной России по футболу провести товарищеский матч
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид предложил сборной России по футболу провести товарищеский матч. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель «Талибана» заявил, что встреча может пройти в Кабуле. «Мы положительно относимся к возможному матчу», — подчеркнул Захид.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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