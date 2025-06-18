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14:23, 18 июня 2025Экономика

В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

Новак: Активная роботизация поможет стабилизировать российский рынок труда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Активное внедрение робототехники на российские предприятия поможет стабилизировать российский рынок труда и справиться с острым кадровым голодом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

К настоящему времени проблема нехватки квалифицированных сотрудников успела затронуть большинство отраслей российской экономики. Роботы могли бы стать эффективными помощниками в различных сферах, включая промышленность и другие секторы. В противном случае, посетовал Новак, справиться с напряженной ситуацией на внутреннем рынке труда не удастся. «Без этого мы будем иметь напряженный рынок труда», — резюмировал вице-премьер.

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Он добавил, что при необходимости правительство РФ будет готово помочь профинансировать проекты по выпуску робототехники, включая «гуманоидов». Дополнительную поддержку в этом вопросе могут предоставить российские банки. «Весь мир идет в этом направлении, в скором будущем это (роботы — прим. «Ленты.ру») будут помощники», — отметил Новак. Активное внедрение подобного рода техники поможет повысить уровень производительности труда в России, заключил он.

Ранее с призывом нарастить выпуск робототехники для решения проблемы кадрового голода выступил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Массовая роботизация, по его мнению, поможет руководителям российских компаний сократить время на поиски квалифицированных сотрудников, которых сейчас остро не хватает. Схожее мнение до этого высказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.

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