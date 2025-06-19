Черчесов назвал лучшего из подопечных в тренерской карьере

Черчесов назвал Денисова лучшим из подопечных в тренерской карьере

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Игоря Денисова лучшим из подопечных, с которыми ему доводилось работать в ходе тренерской карьеры. Об этом сообщает Legalbet.

По словам специалиста, у него ни в одном клубе или сборной не было такого игрока. «Имею в виду спортивный характер, позицию, чтение игры, способность быть готовым и заряженным, способность заставлять без слов партнеров выкладываться», — заявил Черчесов.

В 2018 году Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым, из-за которого тот не вызвал его в сборную России. По словам игрока, это произошло, когда он играл в московском «Динамо», а специалист тренировал клуб. В ответ на просьбу Денисова объяснить выбор состава на матч, Черчесов предложил игроку пойти в душ, чтобы там сломать ему шею.

Денисов выступал за «Динамо» с 2013 по 2017 год. Черчесов тренировал клуб с 2014-го по 2015-й.