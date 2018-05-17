Чемпион России вспомнил угрозы Черчесова сломать ему шею

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов объяснил суть конфликта, из-за которого Станислав Черчесов не вызывает его в сборную России. Слова полузащитника приводит Sports.ru.

Ссора произошла, когда игрок и тренер были в московском «Динамо». В марте 2015 года Денисов вступил в перепалку с Черчесовым из-за полузащитника Артура Юсупова, который вел переговоры с «Зенитом» и из-за этого потерял место в основном составе. Он считал, что Юсупов набрал хорошую форму и мог бы помочь команде в проигранном петербуржцам матче (0:1).

«Я говорю: "Саламыч, вы знаете, что я колю уколы (Денисов в тот момент залечивал травму икроножной мышцы — прим. «Ленты.ру»). Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?". Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю"», — рассказал Денисов.

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После этого полузащитник пообещал, что никогда не подаст Черчесову руки. «Динамо» оштрафовало игрока в общей сложности на 21 миллион рублей, однако позднее Денисов отсудил у клуба эту сумму. По его словам, Черчесов был свидетелем по делу. На слушаниях они встретились в последний раз.

Сам Черчесов заявил, что Денисов указывал ему, кто должен играть, а кто нет. «Он конкретно сказал, что меня ни за человека, ни за тренера не считает, я для него не существую. Я сказал: повтори еще раз. Он повторил», — рассказывал тренер.

Черчесов тренирует сборную России с лета 2016 года. Денисов пропустил чемпионат Европы во Франции из-за травмы, после чего в команду не вызывался. В интервью Sports.ru он заявил, что готов вернуться в сборную, однако извиняться перед Черчесовым не будет.

Денисов дебютировал в национальной команде в 2008 году. Согласно одной из версий, он мог поехать на Евро-2008, однако обиделся на тренеров, которые долгое время не привлекали его к матчам за сборную. На том турнире россияне стали обладателями бронзовых медалей.

Денисов участвовал в двух крупных международных соревнованиях: чемпионате Европы-2012 и чемпионате мира-2014. Всего на его счету 54 матча за сборную.

В нынешнем сезоне игрок провел 27 матчей за «Локомотив» и стал чемпионом России.

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