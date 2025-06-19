ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

ФИФА наложила на московский «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

Трансферный бан наложен 18 июня и будет действовать в течение трех окон. Причины такого решения не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что регистрировать новичков «Локомотиву» из-за ошибках в документах по лицензированию запретил Российский футбольный союз. В клубе опровергли эту информацию.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.