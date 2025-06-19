ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.
Трансферный бан наложен 18 июня и будет действовать в течение трех окон. Причины такого решения не сообщаются.
Ранее сообщалось о том, что регистрировать новичков «Локомотиву» из-за ошибках в документах по лицензированию запретил Российский футбольный союз. В клубе опровергли эту информацию.
«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.