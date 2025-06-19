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19:06, 19 июня 2025Ценности

Хирург показал 60-летнюю российскую актрису до и после пластики

Хирург Свиридов показал 60-летнюю актрису Жанну Эппле до и после пластики
Екатерина Ештокина

Кадр: super.ru

Хирург Сергей Свиридов показал российскую актрису Жанну Эппле до и после пластики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале доктора.

Врач разместил ролик, в котором 60-летняя артистка предстала в белом халате и без макияжа. При этом она продемонстрировала внешность с морщинами.

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Затем доктор показал звезду после хирургического вмешательства и восстановления. На кадрах Эппле предстала в кофте с капюшоном и ярким мейкапом. «Невидимая подтяжка лица», — подписал Свиридов.

Ранее в июне российский хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова. Так, Усунгван предположил, что артист делал блефаропластику нижних век.

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