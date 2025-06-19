Хирург показал 60-летнюю российскую актрису до и после пластики

Хирург Свиридов показал 60-летнюю актрису Жанну Эппле до и после пластики

Хирург Сергей Свиридов показал российскую актрису Жанну Эппле до и после пластики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале доктора.

Врач разместил ролик, в котором 60-летняя артистка предстала в белом халате и без макияжа. При этом она продемонстрировала внешность с морщинами.

Затем доктор показал звезду после хирургического вмешательства и восстановления. На кадрах Эппле предстала в кофте с капюшоном и ярким мейкапом. «Невидимая подтяжка лица», — подписал Свиридов.

Ранее в июне российский хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова. Так, Усунгван предположил, что артист делал блефаропластику нижних век.