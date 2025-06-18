Российский хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова

Пластический хирург Усунгван предположил, что Басков делал блефаропластику

Российский реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван раскрыл правду о пластике певца Николая Баскова. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

Доктор отметил, что с годами внешность Баскова заметно изменилась, однако кардинальных вмешательств, по мнению врача, у исполнителя не было. Так, Усунгван предположил, что артист делал блефаропластику нижних век. «Область под глазами выглядит более подтянутой, и, вероятно, подвергалась коррекции», — заявил он.

Кроме того, хирург заверил, что Басков регулярно посещает косметолога, чтобы колоть ботокс и филлеры. «Что касается липосакции тела — скорее всего, нет. Вероятнее всего, он просто похудел. На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка», — добавил врач.

Ранее в июне российский стилист оценил внешность Николая Баскова. В первую очередь модный эксперт Никита Карстен заявил, что исполнитель стал элегантнее из-за зрелости.