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17:49, 18 июня 2025Ценности

Российский хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова

Пластический хирург Усунгван предположил, что Басков делал блефаропластику
Екатерина Ештокина
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван раскрыл правду о пластике певца Николая Баскова. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

Доктор отметил, что с годами внешность Баскова заметно изменилась, однако кардинальных вмешательств, по мнению врача, у исполнителя не было. Так, Усунгван предположил, что артист делал блефаропластику нижних век. «Область под глазами выглядит более подтянутой, и, вероятно, подвергалась коррекции», — заявил он.

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Кроме того, хирург заверил, что Басков регулярно посещает косметолога, чтобы колоть ботокс и филлеры. «Что касается липосакции тела — скорее всего, нет. Вероятнее всего, он просто похудел. На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка», — добавил врач.

Ранее в июне российский стилист оценил внешность Николая Баскова. В первую очередь модный эксперт Никита Карстен заявил, что исполнитель стал элегантнее из-за зрелости.

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