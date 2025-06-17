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19:08, 17 июня 2025Ценности

Российский стилист оценил внешность Николая Баскова

Стилист Карстен: Певец Николай Басков стал элегантнее из-за зрелости
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стилист Никита Карстен оценил внешность певца Николая Баскова. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

В первую очередь модный эксперт заявил, что исполнитель стал элегантнее из-за зрелости. По словам специалиста, яркие наряды Баскова сменились на сдержанные образы.

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«Сегодняшний Басков демонстрирует совершенно иное отношение к своему образу, где яркость характера выражается через продуманные акценты, а не кричащую экстравагантность», — пояснил Карстен. Кроме того, стилист обратил внимание на внешность певца.

Он изменил стрижку, ему действительно идет блонд, он явно следит за волосами. Возможно, в этой предсказуемости и кроется главная стилистическая загадка сегодняшнего Николая — он выбрал безопасную гавань элегантности. Впрочем, эту безупречность образа уже невозможно воспринимать отдельно от самого Баскова – платиновый блонд и ухоженная внешность стали его визитной карточкой, не менее узнаваемой, чем голосовые данные

Никита Карстенстилист

При этом собеседник издания подчеркнул, что Басков удачно сочетает классические предметы гардероба и мастерски адаптирует их под выступления.

«Поразительно, но даже в строгом смокинге или элегантном костюме-тройке Басков умудряется сохранять тот самый "блеск" — только теперь он исходит не от пайеток и страз, а от харизмы и безупречной подачи. Это именно та эволюция стиля, которая свидетельствует о зрелости артиста и его готовности развиваться, не изменяя своей сущности», — заключил стилист.

В апреле стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками. Эксперт Лариса Голубева похвалила образ Примадонны в честь ее 76-летия, включающий мини-платье.

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