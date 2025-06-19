Макгрегор прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице

Макгрегор о драке в клубе: Ты не можешь говорить плохо о моей стране

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице.

«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и ее народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» — написал спортсмен.

О драке стало известно 18 июня. В сеть попало видео, на котором Макгрегор нанес два удара неизвестному мужчине. В результате тот оказался на полу.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.