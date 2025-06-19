Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
1:2
Завершен
Маркета Вондроушова
Берлин
Феликс Оже-Альяссим
1:2
Завершен
Карен Хачанов
Галле
Андрей Рублёв
1:2
Завершен
Томас Мартин Этчеверри
Галле
Интер Майами
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 2-й тур
ПСЖ
Завтра
04:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 2-й тур
18:18, 19 июня 2025Спорт

Макгрегор прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице

Макгрегор о драке в клубе: Ты не можешь говорить плохо о моей стране
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице.

«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и ее народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» — написал спортсмен.

О драке стало известно 18 июня. В сеть попало видео, на котором Макгрегор нанес два удара неизвестному мужчине. В результате тот оказался на полу.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ей больно круглосуточно». Молодая россиянка начала гнить в колонии. В ее груди дыра, это может быть рак. Что об этом известно?

    Глава Запорожской области рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ

    Мурашко назвал условия для потери десяти лет жизни

    Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей

    Россиян призвали не фантазировать о «черных дырах рынка»

    Бывшего начальника ГАИ российского города взяли на взятке черноземом

    Стало известно о наследстве звезды фильма «Любовь и голуби»

    Москвичка забыла о выросшей дома конопле и вызвала туда полицию

    Макгрегор прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице

    Кремль ответил на отказ Трампа от посредничества России на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости