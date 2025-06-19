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11:32, 19 июня 2025Спорт

Министр спорта высказался о лимите легионеров в российских клубах

Дегтярев: Считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о лимите легионеров в российских клубах. Его слова передает ТАСС.

Дегтярев заявил, что считает дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной, потому что нужно давать больше практики молодым футболистам. «Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит, хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», — добавил он.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала сократить число легионеров в российском футболе. «Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными», — пояснила она.

Начиная с сезона-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит, согласно которому в заявке на сезон у клуба могут находиться 13 иностранцев. Одновременно на поле в составе команды могут выйти восемь легионеров.

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