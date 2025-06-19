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10:26, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Назван главный ответ Путина на встрече со СМИ

Журналист Минготе: Ответ Путина о ситуации в Иране был главным на встрече со СМИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Pool / Reuters

Ответ президента России Владимира Путина о ситуации в Иране стал главным на встрече российского лидера с иностранными СМИ. Такое мнение выразил Директор по международным связям испанского агентства Efe Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА Новости.

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — заявил журналист.

Минготе также назвал ответы Путина интересными, подчеркнув при этом, что они были лаконичными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему встреча Путина со СМИ началась поздно. Он отверг предположения о том, что Россия хотела транслировать ответы российского лидера для западных стран. Пресс-секретарь заявил, что Кремль не подстраивается под Запад. Песков уточнил, что до встречи Путин работал и не мог провести ее раньше.

Путин встретился с руководителями мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поздно вечером 18 июня. Президент общался с прессой около двух часов.

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