Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 19 июня 2025Россия

В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

Песков о времени встречи Путина со СМИ: Кремль не подгоняет повестку под Запад
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Позднее время встречи президента России Владимира Путина с представителями СМИ связано с тем, что до этого глава государства работал и не мог ее провести. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также отверг предположения о том, что позднее начало встречи со СМИ связано тем, что Россия хочет транслировать свою повестку «на Запад». Кремль, как заверил Песков, этого не делает и уверен, что это страны Запада должны подгонять повестку под Россию.

Путин встретился с руководителями мировынх информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздно вечером 18 июня. Он общался с прессой около двух часов и затронул наиболее актуальные темы мировой политики.

ПМЭФ в 2025 году состоится в 28-й раз. Он продлится с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Путин, как сообщили в Кремле, затронет вопросы экономики и ее развития, а также международного экономического сотрудничества. Его выступление на пленарном заседании запланировано на 20 июня.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

    В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

    60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

    В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

    Украина продолжила попытки нанести удары по России

    В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

    Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

    Раскрыта дата свадьбы Муцениеце и Дранги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости