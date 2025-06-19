В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

Песков о времени встречи Путина со СМИ: Кремль не подгоняет повестку под Запад

Позднее время встречи президента России Владимира Путина с представителями СМИ связано с тем, что до этого глава государства работал и не мог ее провести. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также отверг предположения о том, что позднее начало встречи со СМИ связано тем, что Россия хочет транслировать свою повестку «на Запад». Кремль, как заверил Песков, этого не делает и уверен, что это страны Запада должны подгонять повестку под Россию.

Путин встретился с руководителями мировынх информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздно вечером 18 июня. Он общался с прессой около двух часов и затронул наиболее актуальные темы мировой политики.

ПМЭФ в 2025 году состоится в 28-й раз. Он продлится с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Путин, как сообщили в Кремле, затронет вопросы экономики и ее развития, а также международного экономического сотрудничества. Его выступление на пленарном заседании запланировано на 20 июня.