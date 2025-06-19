Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:17, 19 июня 2025Экономика

Новая Зеландия ввела санкции против «Калашникова»

Новая Зеландия ввела антироссийские санкции против 18 лиц и 27 судов
Дмитрий Воронин

Фото: Pixabay

Власти Новой Зеландии расширили санкции против РФ и ее «сторонников», включив в соответствующий список еще 18 физических и юридических лиц, а также 27 судов так называемого российского теневого флота. Об этом со ссылкой на главу МИД островного государства Уинстона Питерса сообщает ТАСС.

По словам дипломата, помимо российских и белорусских предприятий и граждан под ограничения попали четверо представителей КНДР и двое иранцев.

Отмечается, что новозеландские санкции, в частности, ввели в отношении российских предприятий авиапромышленного сектора, включая «Аэроскан» и «КБ им. А. С. Яковлева», а также концерна «Калашников», который давно находится пол ограничениями Запада. Например, США ввели их еще в 2015 году.

Как напоминает агентство, власти Новой Зеландии с марта 2022 года регулярно вводят санкции в отношении РФ, которые в общей сложности коснулись более чем 1800 граждан страны. Для упрощения принятия соответствующих мер местный парламент даже принял специальный закон.

Ранее на этой неделе стало известно, что Лондон ввел новые антироссийские санкции против четырех человек, шести организаций и 20 нефтяных танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране сообщили об ударе Израиля в район тяжеловодного реактора

    Украину призвали бить по нефтяным объектам России

    В России стали продавать меньше водки

    Появились подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

    В России объяснили назначение директором MI6 женщины с грузинскими корнями

    ВСУ перешли на стрелковое оружие стандартов НАТО

    Российская сеть фастфуда начала создавать новое меню

    В России мигрант-нелегал напоил школьницу и поплатился

    26-летний девственник решил заняться сексом и столкнулся с проблемой

    Туристка описала отношение мексиканцев к россиянкам фразой «флиртуют как здороваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости