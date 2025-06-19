В России пообещали жесткий ответ на поставку Taurus Украине

Депутат Журова: Россия жестко ответит на поставку Taurus Украине

Если дальнобойные ракеты Taurus будут поставлены Украине, со стороны России последует жесткий ответ, указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцию она предсказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Taurus Украине будут означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут управлять этим видом вооружений, для этого нужны немецкие офицеры.

«Жесткий ответ, конечно, [последует], только дипломатический. Конечно, это будут вопросы ставиться и на ООН, и в других инстанциях и организациях. Думаю, что в том числе и на переговорах попытаются донести как-то до руководства, что так делать не надо», — поделилась Журова.

Депутат предположила, что, обсуждая возможную передачу Taurus Украине, таким образом хотят запугать Россию перед переговорами.

Меня удивляет одно: у той стороны есть намерения сесть за стол переговоров и вести к мирному соглашению, и тут же такое вооружение. Просто удивительно Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

После министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что такая возможность не рассматривается.

