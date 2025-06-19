Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 19 июня 2025Бывший СССР

Песков призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта

Песков: В разрешении украинского конфликта потребуется терпение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия продолжит придерживаться последовательной линии в отношении украинского конфликта, однако для его разрешения потребуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Что делать? Набраться терпения, занимать последовательную позицию», — сказал представитель Кремля.

Ранее он заявил, что Кремль надеется на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.

19 июня президент России Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский газ озадачил Европу

    Москвичей предупредили об опасных явлениях

    Россия и Украина продолжили обмен ранеными

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    Россиянин в одиночку отправился на каяке к Ледовитому океану

    «АвтоВАЗ» опроверг отказ Роспатента в регистрации бренда Azimut

    Российские силовики выявили прикрывавшуюся оздоровительными центрами сеть борделей

    Макаревича приняли за пленного израильского пилота

    Российской предпринимательнице ужесточили меру пресечения за обман на полмиллиарда рублей

    Песков возжелал Лабубу со своим лицом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости