Песков призвал набраться терпения в отношении украинского конфликта

Песков: В разрешении украинского конфликта потребуется терпение

Россия продолжит придерживаться последовательной линии в отношении украинского конфликта, однако для его разрешения потребуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Что делать? Набраться терпения, занимать последовательную позицию», — сказал представитель Кремля.

Ранее он заявил, что Кремль надеется на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.

19 июня президент России Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

