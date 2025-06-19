В Кремле высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Кремль надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине и на выход к третьему раунду переговоров с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Мы надеемся на то, что работа будет продолжаться и что мы выйдем на третий раунд переговоров», — сказал он.

Представитель Кремля также назвал условие проведения встречи президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, встреча глав государств должна стать итогом длительной работы и результатом уже подготовленных точек.

Ранее Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что необходимо определить, кто будет подписывать документы, указав на нелегитимность президента Украины.