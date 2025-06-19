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13:46, 19 июня 2025Спорт

Роднина сравнила внутрироссийские и международные турниры

Роднина заявила, что внутрироссийские турниры не смогли заменить международные
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила внутрироссийские и международные турниры. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что внутренние соревнования не смогли заменить международные. «А зачем заменять? Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски?» — поделилась мнением она.

Депутат объяснила, что основная задача была сделать так, чтобы поколение атлетов, которое не смогло выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, не чувствовало себя брошенными и ненужными. «Не знаю, получилось это или нет, но судя по вознаграждениям и вниманию, которое было, то, наверное, что-то удалось. Но, конечно, без международных турниров нам тяжело», — резюмировала Роднина.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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