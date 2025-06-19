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17:15, 19 июня 2025Силовые структуры

Вооруженный ножницами россиянин разгромил магазин и спрятался

В Амурской области полицейские задержали разгромившего магазин дебошира
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Амурской области полицейские задержали дебошира, разгромившего магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 17 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в магазин на улице 50-летия Октября проник мужчина с ножом. Злоумышленник разбил стекла, испортил товар и сорвал вывески.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили дебошира на козырьке над входом в магазин. Мужчина был в крови и находился в состоянии алкогольного опьянения. В руках у него были ножницы, которыми он угрожал причинить себе вред.

Полицейские пресекли его действия и сняли с козырька, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Устанавливается сумма причиненного ущерба. В зависимости от нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела или привлечении к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег дом бывшей жены и покалечил ее отверткой.

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