Российский бизнес назвал приемлемую для себя ключевую ставку

Глава РСПП Шохин: Для российского бизнеса приемлемая ключевая ставка — 7-8 %

Для отечественных компаний и предприятий нынешний уровень ключевой ставки не является приемлемым. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит газета «Известия».

Снижение ключевой ставки по итогам июньского заседания совета директоров Центрального банка (ЦБ) РФ спикер назвал шагом в правильную сторону. Однако для активизации деловой активности в стране этого недостаточно. Оптимальным вариантом для российских бизнесменов Шохин считает понижение ставки до семи-восьми процентов годовых.

При таком уровне, отметил он, компании могли бы не только вести операционную деятельность, но и планировать свое среднесрочное развитие. По словам главы РСПП, при подобной ставке отечественные предприятия могли бы привлекать ресурсы, и в случае выхода на IPO или вторичное размещение акций — рассчитывать на дополнительные вложения.

Население при таком раскладе активнее бы вкладывалось в покупку ценных бумаг, что в итоге позволило бы компаниям нарастить собственный капитал. Кроме того, ключевая ставка на уровне 7–8 процентов годовых и инфляция в районе 4 процентов дали бы дополнительный стимул для реализации крупных инфраструктурных проектов. «Они, что называется, могли бы полететь», — резюмировал Шохин.

Ранее руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что совет директоров не рассматривал вариант более резкого смягчения денежно-кредитной политики из-за сохраняющегося инфляционного давления на экономику России. Ключевым условием для дальнейшего снижения ставки она назвала устойчивое замедление темпов роста потребительских цен в стране, чего пока не наблюдается на внутреннем рынке. Добиться же целевого показателя по инфляции (4 процента), согласно прогнозу ЦБ, удастся не раньше 2026 года.