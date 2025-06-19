Производитель SJ-100 и МС-21 начнет сокращать сотрудников

Глава ОАК Бадеха рассказал о скором сокращении 1,5 тысячи сотрудников в Москве

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), отвечающая за разработку и производство российских самолетов SJ-100 и МС-21, которые пока не сертифицированы, начинает сокращения сотрудников ради оптимизации расходов и финансового оздоровления. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Вадим Бадеха.

По его словам, покинут компанию около 1,5 тысячи человек, работающих в Москве. Топ-менеджер отметил, что речь идет только об управленческих кадрах, их состав сократится более чем на четверть.

Конструкторские бюро сокращения не затронут, пообещал Бадеха, подчеркнув, что в первую очередь речь идет о повышении эффективности и производительности труда и сокращении потерь, «которые занимают существенную долю в нашей производственной деятельности». К 2030 году ОАК хочет повысить производительность труда на 30 процентов.

Глава корпорации заметил, что одновременно руководство хочет перестать финансировать затраты, которые превышают лимиты, базово заложенные в проекты. Также предполагается свести к минимуму количество убыточных госконтрактов, чтобы улучить ситуацию с доходами.

С того момента, как контроль над ОАК перешел к «Ростеху», ответственные лица уже не раз говорили о сокращении управленцев. Так, в 2019 году на слишком большой административный аппарат жаловался глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а два года спустя Юрий Борисов, на тот момент курировавший в должности вице-премьера оборонно-промышленный комплекс, говорил, что для удешевления стоимости самолетов следует оптимизировать управленческий персонал. Всякий раз утверждалось, что конструкторский и инженерный состав увольнения не коснутся.

В последние года ОАК на фоне задержек с производством самолетов остается хронически убыточной. С 2020 года ее потери оказывались не меньше, чем 30 миллиардов рублей, пока в 2024-м их не удалось довести до 14,2 миллиарда. Бадеха утверждал, что ситуацию помогло выправить увеличение экспортных отгрузок.

Впрочем, по итогам первого квартала чистый убыток ОАК, как следует из отчета компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) опять взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей. Одновременно выручка сократилась на 41,8 процента, до 17,26 миллиарда рублей, а валовая прибыль — на 82,4 процента, до 1,38 миллиарда.

Компания неоднократно переносила сроки поставок российских самолетов в авиакомпании на смену западным лайнерам. При этом речь идет не только о новых SJ-100 и МС-21, но и о модернизации советского самолета Ту-214. В соответствии с текущими планами, о которых рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, теперь к 2027-2028 годам планируются поставки 20 машин в год, однако речь идет о самолетах с тремя членами экипажа, хотя перевозчики требуют сокращения до двух, так как все современные модели обходятся без бортинженера.