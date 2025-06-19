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22:27, 19 июня 2025Мир

В Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия

Белый дом: Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Ирану потребуется «пара недель» для создания ядерного оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что у Ирана есть для этого все необходимое. Левитт подчеркнула, что создание Тегераном ядерного оружия будет представлять угрозу не только для Израиля, но и для всего мира, поэтому «весь мир, включая такие страны, как Россия, согласен с тем, что Иран не должен и не может его получить».

Ранее британская газета The Times сообщила о наличии у Тегерана запасов урана, которого после дополнительного обогащения хватит для создания девяти ядерных боеголовок.

После этого стало известно о намерении США добиться включения в возможную сделку с Ираном запрета для него на обогащение урана.

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