В Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия

Белый дом: Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия

Ирану потребуется «пара недель» для создания ядерного оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что у Ирана есть для этого все необходимое. Левитт подчеркнула, что создание Тегераном ядерного оружия будет представлять угрозу не только для Израиля, но и для всего мира, поэтому «весь мир, включая такие страны, как Россия, согласен с тем, что Иран не должен и не может его получить».

Ранее британская газета The Times сообщила о наличии у Тегерана запасов урана, которого после дополнительного обогащения хватит для создания девяти ядерных боеголовок.

После этого стало известно о намерении США добиться включения в возможную сделку с Ираном запрета для него на обогащение урана.