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19:10, 19 июня 2025Мир

Раскрыт прогресс Ирана в ядерной программе

Times: Иран имеет запасы урана для 9 ядерных боеголовок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран на данный момент имеет запасы урана, которого после дополнительного обогащения хватит для создания девяти ядерных боеголовок. Об этом со ссылкой на данные МАГТЭ пишет британская газета The Times.

«Иран уже накопил 233 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, — этого достаточно, чтобы за три недели довести его до оружейного уровня в 90 процентов и получить материал для девяти ядерных боеголовок по 25 килограммов», — пишет издание.

Ранее« высокопоставленные источники» издания The Economist сообщили, что Израиль начал войну в связи с полученными разведданными, показавшими «точку невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.

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