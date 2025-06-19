США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

Белый дом: США хотят включить в сделку с Ираном запрет на обогащение урана

США захотели добиться включения в возможную сделку с Ираном запрета для него на обогащение урана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо запретить Ирану обогащать уран для того, чтобы страна не могла получить ядерное оружие.

Иран на данный момент имеет запасы урана, которого после дополнительного обогащения хватит для создания девяти ядерных боеголовок, отмечает британская газета The Times. «Иран уже накопил 233 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, — этого достаточно, чтобы за три недели довести его до оружейного уровня в 90 процентов и получить материал для девяти ядерных боеголовок по 25 килограммов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение». Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана, уточняют европейские и американские чиновники.