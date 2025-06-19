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09:30, 19 июня 2025Спорт

В РФС рассказали о последствиях закрытия «Химок»

Митрофанов заявил, что закрывшиеся «Химки» сделали плохо не только себе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о последствиях закрытия «Химок». Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, клуб потерял все, имея все — стадион, перспективы и возможности Московской области. «У нас есть правило, что в течение четырех лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут образовывать какие-либо футбольные клубы», — заявил он.

Митрофанов отметил, что из-за существующей правопреемственности вновь возникшего клуба в Московской области «Химки» сделали плохо не только себе. «Например, "Нижний Новгород" никакого отношения к "Волге" не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, Международная федерация футбола приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги "Волги", иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал», — поделился специалист.

18 июня «Химки» объявили о прекращении существования. До этого команда начала процедуру банкротства.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона, заняв 12-е место. Однако клуб не получил лицензию для выступления в следующем сезоне.

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