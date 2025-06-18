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13:20, 18 июня 2025Спорт

«Химки» прекратили существование

Подмосковные «Химки» прекратили существование
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подмосковный футбольный клуб «Химки» прекратил существование. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг», — говорится в заявлении. Отмечается, что было сделано все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость, однако меры были признаны недостаточными в рамках регламентов Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

5 июня стало известно, что «Химки» начали процедуру банкротства. Клуб обратился в суд с заявлением о признании себя несостоятельным.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в РПЛ по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России. Однако клуб не получил лицензию для выступления в следующем сезоне.

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