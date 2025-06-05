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12:36, 5 июня 2025Спорт

«Химки» начали процедуру банкротства

Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подмосковный футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства. Об этом сообщается на сайте Федресурса.

Клуб намерен обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании себя несостоятельным. «Основанием для подачи заявления является наличие признаков банкротства: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены», — отмечается в заявлении.

«Химки» по спортивному принципу сохранили место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона. Команда заняла 12-е место в чемпионате России. Однако клуб не получил лицензию для выступления в следующем сезоне.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Он допускал вариант, при котором число участников РПЛ сократят до 15.

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