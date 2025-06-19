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13:02, 19 июня 2025Спорт

В России возмутились востребованностью Карпина

Комментатор Генич возмутился востребованностью нетрофейного тренера Карпина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил совмещение тренером Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо». Своим мнением он поделился в «Коммент.Шоу» на YouTube.

Генич заявил, что для него это нонсенс. «Лично я возмущен, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего — ну, абсолютно ничего, он нетрофейный пока тренер — он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу», — отметил он.

Ранее Карпин рассказал о том, что в СМИ была запущена кампания против совмещения им постов. По его мнению, это сделал «Матч ТВ».

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года. Сборную России он возглавляет с лета 2021-го.

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