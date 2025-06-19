В России заявили об отсутствии планов менять минимальные цены на алкоголь

Сазанов: Минфин не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь

В ближайшее время Минфин РФ не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь. Об отсутствии таких намерений заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, его цитирует ТАСС.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра заявил, что Минфин уже недавно повышал цены. Если он и начнет обсуждение этого вопроса, то только на следующий год.

Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, которые были утверждены в декабре 2024 года Минфином, вступили в силу с 1 января. Минимальная стоимость водки выросла до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля. Эти цифры уже включают НДС и акциз. Минимальная цена на самый дешевый ликеро-водочный или другой крепкий алкогольный напиток в России (кроме водки) составит 277 рублей. Самым дорогим напитком стало спиртное крепостью свыше 61 процента — его цена составит не менее 504 рублей.

За первые четыре месяца 2025-го производство алкоголя в России упало на 26 процентов в годовом выражении. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), выпуск алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился до 46,58 миллиона декалитров (дал). Сильнее всего упало производство слабого алкоголя — до 448,5 тысячи дал (минус 94,5 процента), а также плодовой алкогольной продукции — до 498,8 тысячи дал (минус 89,8 процента).