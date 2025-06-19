Захарова пообещала помощь арестованному Карапетяну

Захарова: Россия окажет поддержку арестованному Карапетяну

Россия окажет помощь арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Российский гражданин, российский предприниматель всегда получит от нас помощь и поддержку. Естественно, Карапетяну будет оказана поддержка», — заявила дипломат.

Она добавила, что действия властей не могут оправдываться национальной принадлежностью, а могут быть мотивированными, если речь идет об уголовном преследовании.

Ранее стало известно, что Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении. 17 июня дома у Самвела Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.