Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:36, 19 июня 2025Бывший СССР

Захарова пообещала помощь арестованному Карапетяну

Захарова: Россия окажет поддержку арестованному Карапетяну
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Россия окажет помощь арестованному в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Российский гражданин, российский предприниматель всегда получит от нас помощь и поддержку. Естественно, Карапетяну будет оказана поддержка», — заявила дипломат.

Она добавила, что действия властей не могут оправдываться национальной принадлежностью, а могут быть мотивированными, если речь идет об уголовном преследовании.

Ранее стало известно, что Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении. 17 июня дома у Самвела Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

    Толпа мужчин связала отдыхавшего на пляже парня и изнасиловала возлюбленную на его глазах

    Бородатый мужчина в форме устроил взрыв в разрушенном курском селе и станцевал на видео

    Рынку жилья в России предрекли проблемы

    Появились подробности о прерванном угрозой атаки БПЛА ЕГЭ в Ставропольском крае

    Россиян предупредили о скачке цен на один вид жилья

    В России восстановят арку XIX века почти за 315 миллионов рублей

    Дочери Джорджа Буша в прямом эфире отстригли волосы

    Вышедший на свободу бывший вице-мэр российского города попал на видео

    России спрогнозировали будущее без инженеров при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости