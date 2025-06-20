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16:38, 20 июня 2025Бывший СССР

ЕС захотел интегрировать Украину с 2026 года в одной сфере

Европейская комиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) выступила с официальным предложением интегрировать Украину в зону роуминга Европейского союза (ЕС). Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Х.

«Мы предлагаем интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что жители Польши недовольны поддержкой Украины и не хотят, чтобы нынешнее правительство продолжало потакать ее интересам. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что страны ЕС намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году.

Также Евросоюз разрешилукраинским беженцам оставаться до марта 2027 года. В Варшаве настаивают на приостановлении предоставления убежища.

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