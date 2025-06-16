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16:20, 16 июня 2025Мир

Один из главных помощников Украине жестко высказался про нее

Myśl Polska: Жители Польши недовольны поддержкой Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Жители Польши недовольны поддержкой Украины и не хотят, чтобы нынешнее правительство продолжало потакать ее интересам. Об этом пишет издание Myśl Polska.

«Еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты (...) Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», — отмечается в материале.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что восточноевропейская республика и весь остальной мир устали от темы Украины и вооруженного конфликта. При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что без помощи Польши, в том числе предоставления транспортного коридора для военных поставок, ситуация для Киева была бы хуже.

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