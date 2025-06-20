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09:51, 20 июня 2025Мир

На Западе оценили готовность НАТО вступить в конфликт на Украине

Политолог Купчан: Страны НАТО ясно дали понять, что не вступят в войну с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Страны НАТО своими действиями ясно дали понять, что не вступят в войну с Россией ради защиты Украины. Вероятность такого сценария оценил в статье для журнала Foreign Affairs профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

«Лидеры альянса могут декларировать, что Украина борется за будущее Запада; что [этот конфликт] представляет собой линию фронта в борьбе за демократию. (...) Но действия говорят громче слов. Под руководством Вашингтона в НАТО решили, что защита Украины не стоит третьей мировой войны», — написал политолог.

По его словам, несмотря на большие объемы финансовой помощи Киеву, страны НАТО не только не направили для участия в боевых действиях ни одного солдата, но и следят за летальностью и дальностью предоставляемого вооружения, чтобы снизить риск эскалации конфликта и ухудшения отношений с Москвой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ведущие государства Европы стали главным препятствием на пути к миру на Украине. Он отметил, что лидеры Евросоюза и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.

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