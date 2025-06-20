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15:27, 20 июня 2025Россия

Обвиненные в нацизме члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

Члены «Русской общины» после конфликта с чеченцами обратились к силовикам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обвиненные в нацизме из-за конфликта с чеченскими подростками члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни. Это следует из публикации в Telegram-канале движения.

Надевшие маски мужчины записали ролик, в котором отвергли обвинения в противоправных действиях и заявили, что действуют исключительно в рамках закона. Члены «Русской общины» заявили, что получают в свой адрес угрозы, а также обвинили распространяющих информацию о конфликте с чеченцами в клевете.

Россияне попросили компетентные органы провести серьезное разбирательство.

В нацизме членов движения обвинил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев. Он также заявил, что не считает членов движения представителями русского народа. Военкор Юрий Котенок дал Дудаеву ответ и с иронией заявил, что под чиновника следовало бы создать отдельное федеральное министерство, которое бы выносило постановления о русских и о том, как обустраивать Россию-матушку. «Интересно, шариатские патрули будет предлагать?» — порассуждал журналист.

ЖЗЛ
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