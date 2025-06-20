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09:32, 20 июня 2025Россия

Российский военкор ответил назвавшему членов «Русской общины» нацистами помощнику Кадырова

Военкор Котенок: Рад, что помощник Кадырова Дудаев может объяснить, кто русский
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Военкор Юрий Котенок дал ответ назвавшему членов «Русской общины» нацистами и отказавшемуся считать их русскими Ахмеду Дудаеву, помощнику главы Чечни Рамзана Кадырова и министру республики по нацполитике. Текст ответа военкор опубликовал в Telegram.

В тексте военкор иронично «радуется» тому, что Дудаев всегда может объяснить, «кто русский, а кто из русских выписан». «Сами русские разобраться, видимо, уже не в состоянии». — написал Котенок.

Журналист добавил, что чувствует, что Дудаев перерос региональный уровень, и под него следовало бы создать отдельное федеральное министерство, которое бы выносило фетвы о русских и о том, как обустраивать «Россию-матушку».

Интересно, шариатские патрули будет предлагать?

Юрий Котенок

Также военкор Котенок отметил, что ему непонятно, по каким критериям Дудаев определяет, кто русский, а кто — нет. «Есть надежда, что не по критериям однофамильца»

Дудаев назвал членов «Русской общины» нацистами после их конфликта с подростками (предположительно, чеченскими) в Москве.

ЖЗЛ
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