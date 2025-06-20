Появилось видео с жестким высказыванием помощника Кадырова о членах «Русской общины»

Помощник Кадырова Дудаев выложил видео с критикой членов «Русской общины»

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр по национальной политике региона Ахмед Дудаев выложил видео с резкой критикой членов «Русской общины». Кадры появились в Telegram-канале чиновника.

На выложенных кадрах Дудаев называет вступивших в конфликт с чеченскими подростками членов «Русской общины» нацистами и отказывает им в праве принадлежать к русскому народу.

Сообщение о жестком высказывании Дудаева о движении появилось вчера, 19 июня.

Военкор Юрий Котенок дал Дудаеву ответ и с иронией заявил, что под чиновника следовало бы создать отдельное федеральное министерство, которое бы выносило постановления о русских и о том, как обустраивать «Россию-матушку». «Интересно, шариатские патрули будет предлагать?» — порассуждал журналист.