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18:20, 20 июня 2025Мир

Путин раскрыл глобальные цели России

Путин на ПМЭФ заявил, что РФ сделала поворот в сторону Азии с учетом тенденций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия сделала поворот в сторону Азии, потому что учитывает все глобальные тенденции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы оно отвечало интересам как можно большего количества стран», — сказал глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика многополярности представляет угрозу для доминирования западных стран на международной арене.

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