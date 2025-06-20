Путин раскрыл глобальные цели России

Путин на ПМЭФ заявил, что РФ сделала поворот в сторону Азии с учетом тенденций

Россия сделала поворот в сторону Азии, потому что учитывает все глобальные тенденции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы оно отвечало интересам как можно большего количества стран», — сказал глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика многополярности представляет угрозу для доминирования западных стран на международной арене.