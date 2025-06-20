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11:48, 20 июня 2025Силовые структуры

Россиянка захотела вывезти ребенка и стать у террористов медиком

Пытавшейся вступить в ряды легиона «Свобода России» дали 18 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге к 18 годам колонии приговорили 48-летнюю жительницу Йошкар-Олы Веру Сидоркину, пытавшуюся примкнуть к действующей в рядах Вооруженных сил Украины организации легион «Свобода России» (признана в России террористической и запрещена). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, в 2023 году осужденная по своей инициативе начала переписку с представителями украинского военизированного формирования и сообщила о желании вступить в его ряды в качестве медика или хозработника. Заполнив анкету и предоставив данные, женщина вместе с ребенком попыталась пересечь границу России, чтобы перейти на сторону противника, но была задержана пограничниками.

Следствие установило, что для подтверждения серьезности своих намерений россиянка передала спецслужбам Украины спутниковые изображения с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов Министерства обороны России.

Сидоркину судили по делу о госизмене и покушении на участие в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что бывшего матроса приговорили к пожизненному сроку за поджог российского ракетоносца.

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