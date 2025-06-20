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12:38, 20 июня 2025Экономика

Силуанов перечислил отрасли для выхода госкомпаний на фондовый рынок

Силуанов: Госкомпании из сфер энергетики, транспорта и финансов выйдут на IPO
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: boyphare / Shutterstock / Fotodom

Госкомпании из сфер энергетики, транспорта и финансов есть в списках на приватизацию. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

В дальнейшем ведомство ожидает выхода вышеуказанных компании на фондовый рынок. Этот процесс подразумевает публичной продажи акций на бирже неограниченному кругу лиц. Все это может привлечь дополнительные денежные средства в российскую экономику, отметил министр.

Силуанов подчеркнул, что такого рода «приватизация» — это, в первую очередь, не деньги для бюджета, а повышение капитализации компаний. Без этого добиться увеличения капитализации российского рынка до 66 процентов от ВВП будет невозможно. Привлекать частный капитал власти планируют прежде всего в компании, имеющие стратегическое значение для экономики. В случае их вывода на биржу, пояснил глава Минфина, у государства останется доля в 50 процентов.

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