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20:14, 20 июня 2025Бывший СССР

В МИД назвали дискриминационным законопроект Эстонии о церквях и религиозных общинах

МИД РФ: Законопроект Эстонии о церквях сохраняет дискриминационный характер
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Редакция закона Эстонии о церквях и религиозных активах сохраняет свой дискриминационный характер. Об этом заявил представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех, передает РИА Новости.

«Препарированный вариант [закона] существенным образом от предыдущего не отличается. Его характер по-прежнему дискриминационный», — рассказал Мелех.

По его словам, редакция законопроекта противоречит закону, а власти Эстонии проигнорировали все известные международно-правовые нормы в борьбе против церкви.

Мелех добавил, что действия властей республики являются планомерным отказом от суверенитета в угоду диктата кураторов Запада.

Ранее парламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием».

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