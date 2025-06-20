В МИД назвали дискриминационным законопроект Эстонии о церквях и религиозных общинах

МИД РФ: Законопроект Эстонии о церквях сохраняет дискриминационный характер

Редакция закона Эстонии о церквях и религиозных активах сохраняет свой дискриминационный характер. Об этом заявил представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех, передает РИА Новости.

«Препарированный вариант [закона] существенным образом от предыдущего не отличается. Его характер по-прежнему дискриминационный», — рассказал Мелех.

По его словам, редакция законопроекта противоречит закону, а власти Эстонии проигнорировали все известные международно-правовые нормы в борьбе против церкви.

Мелех добавил, что действия властей республики являются планомерным отказом от суверенитета в угоду диктата кураторов Запада.

Ранее парламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием».